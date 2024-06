Chiara e Diletta, le prof sui social. Raccontano i libri su Instagram e Fb. E i loro video sono un gran successo

Su Instagram, TikTok e Facebook le trovate come @chiaredilettanti, ma nella vita vera si chiamano Chiara Agostini e Diletta Capocchi. Hanno 34 e 30 anni, fanno le professoresse (Chiara insegna lettere, mentgre Diletta inglese) e hanno una passione comune: i libri. La loro storia è proprio bella da raccontare. Il progetto tutto pratese è nato ad agosto: Chiara e Diletta si divertono (senza prendersi troppo sul serio, da qui il nome @chiaredilettanti) a recensire i libri che leggono, con reel e post. Per ogni titolo, una lista di indicatori: quanti “succhini” da uno a cinque, “da leggere se”, “da evitare se”, se il romanzo è “audiolibrabile” e a cosa può essere associato (film, serie tv etc.). Una volta al mese, @chiaredilettanti fanno una live (anche con autori) su un libro che hanno letto entrambe.

"Crediamo che il valore aggiunto del progetto - dice Diletta Capocchi - sia che siamo in due e con gusti diversi: quando Chiara mi consiglia un libro so che vale la pena leggerlo, ma capita che non mi entusiasmi quanto ha entusiasmato lei. È così che il confronto diventa arricchente". Nei mesi scorsi, Chiara e Diletta hanno collaborato con il Centro Pecci, presentando le nuove uscite di Tiziano Scarpa, Greta Olivo (entrambi Einaudi) e Chiara Sfregola (Fandango). alla libreria Ubik di Sesto Fiorentino, poi, hanno dialogato con l’autrice pratese Diletta Pizzicori del suo “Gli anni dei ricordi” (Sperling&Kupfer).

Non solo web, però. A dicembre e marzo @chiaredilettanti hanno organizzato due scambi libri dal vivo in centro storico, al Molo16 Fish Bar. "Ogni partecipante ha impacchettato un libro - spiega Chiara Agostini -, l’ha lasciato in una cesta e poi, con un sorteggio, è tornato a casa con il titolo di un’altra persona. Uscire dai social è stata una bella scommessa, ma ci siamo divertite e l’iniziativa è stata partecipata". Da agosto, la pagina è cresciuta a vista d’occhio e tante case editrici, tra cui Einaudi, Neri Pozza, NN, Fandango, Accento e molte altre hanno iniziato a inviare i loro titoli a Chiara e Diletta. "Ci arrivano anche anteprime, romanzi non ancora usciti. Solo un anno fa sarebbe stato inimmaginabile", raccontano. E sulla scia di quanto spopola a New York, per venerdì 21 giugno @chiaredilettanti organizzano un reading party, con la libreria Ubik di Sesto Fiorentino. L’appuntamento è a partire dalle 18.30 al parco Greenup42 di Sesto. Poche sono le regole: portare un libro e la voglia di stare insieme. "Sarà un’occasione per leggere nella natura - spiegano - e scambiarci consigli". Informazioni più dettagliate? Naturalmente sul profilo Instagram @chiaredilettanti.