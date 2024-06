Centro estivo in libreria. E’ il primo esperimento: "Gioco con le letture"

Altro che creme solari, costume e cappellino nello zaino. C’è un centro estivo diverso dal solito in città. Dove si chiudono gli occhi e si viaggia sulle ali della fantasia, con la forza di immaginazione delle storie. Siamo in via Firenze, zona La Querce: il centro estivo è in libreria e la libreria si chiama "Le storie della Mippa". È nata tre anni fa dalla scommessa di Chiara Manzan e Marianna Orlandi che hanno avuto un’intuizione brillante: organizzare un campo estivo in mezzo a tante letture avvincenti ma soprattutto – dicono le due giovani socie – "tempo da condividere". Fra scaffali ricolmi di libri e nel delizioso spazio all’esterno, ragazzi e ragazzi delle scuole medie si avventurano in storie da leggere e condividere a voce alta, sempre in gruppo, alternando laboratori di scrittura e giochi da tavolo. Un centro estivo di mezza giornata (dalle 9.30 alle 12.30) dal sapore "letterario", il primo in una libreria della città che archivia già con successo le prime due settimane. Un campus estivo scandito da tempi lenti ma non per questo noiosi o privi di attività. Anzi, qui è vietato annoiarsi. "Tempi lenti per riscoprire l’importanza delle parole, della lettura e dell’ascolto – dicono Chiara e Marianna – ma anche del gioco e del divertimento". Fra l’altro questo campus ha la particolarità di rivolgersi a una fascia d’età "di passaggio" come gli studenti della scuola media, solitamente trascurata dall’offerta delle attività di centri estivi rivolte generalmente ai più piccoli. A "Le storie della Mippa" non esiste una giornata tipo perché le attività vengono organizzate tenendo conto delle inclinazioni e delle passioni dei partecipanti, leggendo, scrivendo e giocando insieme per scoprire e dare vita a nuove storie. Ogni attività si sviluppa da un albo illustrato, da una storia, da un’immagine, con una costante: la lettura collettiva di un volume di narrativa da cui possono scaturire spunti di discussione.

Finora è piaciuto leggere "L’incredibile notte di Billy Bologna" di Nicola Cinquetti, vincitore del premio Campiello junior, e "La balena in scatola" di Fabrizio Altieri, un romanzo che parla anche di empatia e diversità. Il centro estivo si concluderà il 26 Luglio: il costo è di 70 euro a settimana (50 a partire dalla seconda) e include tutti i materiali e la merenda. Per informazioni è possibile contattare la libreria al numero 0574845763 o scrivere a [email protected]

Maria Lardara