Celestini: vent’anni di repliche e scoperte al Teatro La Baracca

Al Teatro La Baracca sabato alle 20,45 con Maila Ermini andrà in scena "I celestini: vent’anni di repliche e scoperte": si racconterà ancora una volta la storia dell’orfanotrofio di Prato e, contestualmente, gli spettatori potranno rivedere-riascoltare la Mostra parlante Ti mando ai celestini. Con qualche novità. Un grande classico per il teatro di via Virginia Frosini a Casale, che da vent’anni cotaggiosamente si rinnova. Torna anche quest’anno la commedia di San Silvestro: dalle 21.30 del 31 dicembre in scena "La cervelliera. Commedia da matti". La storia di quattro ospiti di un hotel per pensionati benestanti, alla ricerca della propria identità. I quattro, o quattro alla seconda personaggi, si intersecano e tracciano uno stradario psicologico esilarante. Seguirà un buffet “rustico”, con cose buone da mangiare, secondo il consueto stile della Baracca. Per poter organizzare al meglio la serata, il teatro chiede di prenotare e acquistare il biglietto prima, possibilmente entro il 23 dicembre. Lo spettacolo di San Silvestro, comprensivo di buffet in attesa della mezzanotte, costa 30 euro a persona.