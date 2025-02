C’è Ognissanti. Al Fabbricone una première

Da stasera a domenica al Fabbricone debutta in prima assoluta lo spettacolo Ognissanti, prodotto dal Teatro Metastasio. E’ un testo essenziale e visionario di Sabrina Petyx scritto appositamente per Enzo Vetrano e Stefano Randisi che insieme ne curano interpretazione e regia (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30). Ognissanti è la storia di due santi anonimi raffigurati in due quadri di una galleria siciliana che ogni notte si staccano dalla tela, escono dalle cornici e attraverso i corridoi cercano le ragioni della loro precedente esistenza e i motivi della loro presenza in un museo. È un racconto in cui la realtà si trasfigura in sogni credibilissimi e la crudeltà viene mascherata dalla leggerezza, una storia siciliana che diventa universale nel suo reiterare meccanismi di potere antichi e arroganti che ancora oggi sono subdolamente presenti nel nostro quotidiano. "In questo testo ci ha conquistato l’idea di questi due dipinti di “santi” che non hanno storia, non hanno passato, non hanno miracoli di cui fregiarsi, non hanno neppure un nome che possa far rintracciare il loro vissuto – affermano Vetrano e Randisi –. L’ambientazione notturna in un museo pieno di opere note, di pittori illustri, ci stimola a scavare nell’animo di questi personaggi, di cercare un perché alla loro vita e alla loro uccisione violenta, di ricomporre un’identità perduta nei secoli". Tutto questo con un divertimento sottile, che attraverserà tutto lo spettacolo: "A partire dal loro sorprendente “scavalcare” le cornici – aggiungono i due attori –, continuando con giochi di parole, toni beffardi, frasi enigmatiche e concludendo con l’accettare il fatto che sarà il caso a determinare il loro destino futuro, come il caso li ha portati a una santificazione che offre loro rispetto e devozione immeritati".

Attorno allo spettacolo sono previsti due incontri. Il primo questa sera alle 19 è un incontro di approfondimento del ciclo Sorsi di Teatro a cura di Luisa Bosi; il secondo è in programma domani: sul palco dopo lo spettacolo un incontro del ciclo Punti Focali tenuto da Lorenzo Donati e i ragazzi del corso Nebulosa a tu per tu con la compagnia.