C’è MetRagazzi. Si ricomincia da Arlecchino

Si inaugura domani MetRagazzi, la rassegna dedicata ai giovani spettatori. Alle 19.30 con replica domnenica alle 17, il Metastasio ospiterà la prima nazionale di Arlecchino, spettacolo dedicato al maestro Eugenio Allegri di Zaches Teatro. L’Arlecchino di Zaches Teatro è ormai vecchio, disilluso e avvilito. Accanto a lui tre Pulcinella, suoi fratelli, cercano in tutti i modi di fargli ricordare chi è stato, perché ritorni ad essere allegro, veloce e trionfante come un tempo. Solo così riusciranno a sfuggire alla Signora in nero che sta spargendo desolazione ovunque. Rinchiusi dentro ad un teatro ormai in disfacimento e in disuso i tre Pulcinella cercano di sopravvivere ricorrendo a qualunque grottesco sotterfugio pur di sottrarre loro fratello all’inevitabile fine. Un destino che sembra essere anche il loro. Il loro mondo sconfortante e solitario è, però, l’ultimo baluardo rimasto, l’ultima speranza di rimedio allo scenario apocalittico che li contorna, dove guerre, epidemie e catastrofi imperversano. Ma poiché per Pulcinella dove c’è una catastrofe, c’è una via di fuga, allora il pianto diventa riso e lo sconforto si trasforma in forza vitale. Arlecchino e suoi Pulcinella non hanno mai smesso di combattere, non si sono mai arresi, non sono mai "usciti di scena" e non lo faranno neanche ora. Quali stratagemmi dovranno inscenare per convincere Arlecchino a non soccombere? Perché se Arlecchino rinsavisce, forse, allora, le luci della ribalta si accenderanno nuovamente per loro e nella platea echeggerà ancora il caloroso applauso del pubblico. Ogni rinascita è possibile. E quella che sembra essere la fine di un’era, si rivela un nuovo inizio.

A proposito di Met, da ricordare le ultime repliche al Magnolfi di Grandi numeri, lo spettacolo di slam poetry, stand-up comedy e analisi dei dati personali di e con Lorenzo Maragoni, oggi alle 20.45, domani alle 19.30 e domenica alle 16.30. Il giovane autore, performer e campione del mondo di poetry slam, racconta in modo intelligente e divertente come la nostra vita sia quotidianamente immersa nel flusso di big data: ritrovarsi a teatro diventa l’occasione per riscoprire al di fuori del flusso di dati e di algoritmi cosa vuol dire incontrarsi dal vivo tra sconosciuti, fare un’esperienza collettiva.