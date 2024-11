C’è il weekend della boxe. Sogno Assoluti a Bagnolo

Torna la grande boxe nella provincia di Prato. Dopo la prima fase del campionato regionale italiano Elite di pugilato, organizzata lo scorso weekend al Centro Sportivo Nesti di Bagnolo dalla Pugilistica Pratese, oggi e domani si terrà il secondo appuntamento, sempre a Bagnolo. L’appuntamento è con le semifinali e le finali della fase regionale, valide come qualificazione per i campionati italiani Assoluti. Sul ring si affronteranno ben 60 partecipanti provenienti da tutta la Toscana. I vincitori di ogni categoria di peso rappresenteranno la nostra regione ai campionati italiani Assoluti 2024, che avranno luogo a Seregno dal 3 all’8 dicembre. La Pugilistica Pratese è soddisfatta delle prime due giornate anche per i risultati conseguiti dal suo pugile Fabio Skuqi che ha conquistato una vittoria prima del limite alla seconda ripresa e sarà in semifinale. Dopo 2 giornate intense di boxe sono tre i pratesi al penultimo atto odierno: Fabio Skuqi (Pugilistica Pratese) nei 71 kg, Francesco Dolente dell’Accademia Prato e Josè Lavia dell’Ambra Libertas. "Saranno due giornate davvero spettacolari con inizio degli incontri alle 21 sabato e alle 17 domenica - spiega il maestro Fausto Talia - si disputeranno le semifinali e le finali della fase regionale valevole per la partecipazione agli Assoluti italiani. Il Campionato italiano di pugilato Elite è la massima competizione pugilistica dilettantistica Italiana, organizzata dalla FPI e riservata ai pugili dilettanti. Gli atleti vincitori si fregiano del titolo di campione d’Italia dilettanti. Invito tutti gli appassionati a venire numerosi ad applaudire i pugili che rappresenteranno la Toscana a livello nazionale".

Nel frattempo oggi ma al ‘Meucci’ di Vernio, arriverà la boxe dilettanti con una giornata all’insegna dello sport e oltre 80 atleti, fra ragazzi e adulti, provenienti da tutta l’Italia centrale che disputeranno i tornei Sparring Io e Iba. L’evento ha il patrocinio del Comune di Vernio ed è organizzato dalla Nuova Pugilistica Ponte di Mezzo di Sesto Fiorentino, in particolare dal presidente Massimo Masi e da Massimiliano Sarti, atleta della società che abita a Vernio. Al ‘Meucci’ per l’occasione sarà montato un vero e proprio ring, un quadrato di sei metri per sei. Questo il programma della giornata. Dalle 10 alle 13 saranno i 50 ragazzi, dai 9 ai 13 anni, a salire sul ring per il torneo Sparring Io di Gym Boxe, pratica sportiva dove il contatto è simulato e si lavora sulla parte tecnica con colpi e meccanismi di difesa. Dopo la pausa pranzo, alle 16, toccherà prima a una dimostrazione di tecnica e allenamento da parte degli atleti della società, poi sarà il momento del torneo Iba, legato al Comitato Olimpico, con 24 dilettanti di prima categoria che disputeranno 12 incontri. Gli atleti che parteciperanno all’evento provengono fra gli altri dalle pugilistiche di Firenze, Lucca, Perugia, La Spezia. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

