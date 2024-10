Cdse, ritorna ’Sentieri d’arte’ e parla di donne

Mecenati e artisti al femminile. A Vaiano torna "Sentieri dell’arte" che esplorerà il tema da un punto di vista rosa. Oltre che delle artiste si parlerà anche di critiche e collezioniste, figure note e meno note attraverso quattro secoli di storia dell’arte. L’appuntamento che parte il 6 novembre è promosso dal Comune e organizzato dalla biblioteca Basaglia e dalla Fondazione Cdse. Il corso, dal titolo "Donne mecenati e donne artiste dal Rinascimento al Novecento", fa parte del programma di "Un autunno da sfogliare" e si compone di tre incontri, a cura di Alessia Cecconi, storica dell’arte e direttrice della Fondazione Cdse.

"Si tratta di un evento di grande interesse alla scoperta di storie sorprendenti e personalità affascinanti – sottolinea l’assessore alla cultura di Vaiano, David Puccianti – Un percorso culturale che sicuramente arricchirà i partecipanti e che rappresenta un modello da seguire nel tempo".

Le lezioni del corso di storia dell’arte si terranno sempre alle ore 21 alla Sala Polivalente del Comune di Vaiano (via Moro 4).

La prima, mercoledì 6 novembre, è dedicata a "Rinascimento al femminile: da Isabella d’Este e le donne di casa Medici, all’arte di Artemisia Gentileschi".

La seconda, mercoledì 13 novembre, avrà come tema "Tra Settecento e Ottocento: dal mecenatismo di Elisa Bonaparte Baciocchi alle artiste dell’Impressionismo".

L’ultima, mercoledì 20 novembre, si concentra sulla contemporaneità con "Donne d’avanguardia: da Gertrude Stein e Peggy Guggenheim a Frida Kahlo". Il ciclo di lezioni è gratuito ma con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti a partire da venerdì 18 ottobre e fino a mercoledì 30.

I posti disponibili sono 80, per prenotarsi occorre andare in Biblioteca a Vaiano (via Mazzini, 21) oppure scrivere una mail a [email protected].