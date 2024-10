Cavalieri serie B. Vittoria di misura contro Gubbio

Una vittoria di misura capitalizzando al massimo il fattore-campo, che vale l’attuale quarto posto nel girone 4 con 10 punti. Giornata positiva la terza del campionato di Serie B, per la seconda squadra dei Cavalieri. Gli uomini di coach Calamai sono scesi in campo la scorsa domenica contro il Gubbio, nell’ambito di un confronto mostratosi sin da subito serrato. Il XV iniziale era formato da Manetti, Ghelardini, Mescolini, Messeri, Bandini, Esercitato, Carafa, Arrigo, Marini, Benelli, Grossi, Amerini, Aiello, Pinzani e Celentano. E alla fine è arrivato un successo in virtù del 29-24 finale, riscattando così lo stop del turno precedente rimediato nella tana della seconda squadra del Capitolina. Le mete di Pinzani, Benelli, Carafa e Calizzano (arricchite da tre trasformazioni e da una punizione di Manetti) sono state decisive per conquistare anche il punto di bonus offensivo e per rimanere davanti nel punteggio fino al fischio definitivo dell’arbitro Farinelli. E l’attenzione andrà adesso a domenica prossima, quando il gruppo farà visita al Rugby Lions Alto Lazio.