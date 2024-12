Cavalieri alla riscossa: "Basta sbagli, si riparte"

"Direi che il 2024 è stato un anno molto positivo, soprattutto per quel che riguarda la prima parte: non eravamo mai arrivati a sfiorare la finale dei playoff, abbiamo senz’altro fatto un passo avanti notevole. Questa stagione non è tuttavia iniziata come avremmo voluto, perché a mio avviso non abbiamo vinto tutte le gare che avremmo potuto vincere. Ma dobbiamo ripartire dalla vittoria esterna contro Torino per riscattarci nel 2025". E’ capitan Lorenzo Puglia a tirare le somme di un anno giunto ormai alla fine, che per i Cavalieri Union è stato ambivalente. Entusiasmante il primo semestre, con il record di punti e la vittoria esterna di Roma contro la Lazio poi promossa, per una cavalcata chiusasi solamente agli spareggi-promozione contro il Cus Torino. Meno positiva la seconda parte dell’anno: un po’ per la perdita di un paio di giocatori-chiave (Matteo Morelli e Cesare Zucconi in primis, passati alla Lazio in Serie A Elite) un po’ per la formula del torneo che ha raggruppato in un solo girone tutte le formazioni più forti, non sempre gli uomini di Alberto Chiesa sono riusciti ad esprimersi al meglio ed hanno oggettivamente lasciato per strada qualche punto di troppo. Il gruppo, che riprenderà gli allenamenti in pianta stabile nei giorni immediatamente successivi a Capodanno, è attualmente ottavo in classifica con 13 punti, a quattro lunghezze da Capitolina. Il 26-22 imposto in trasferta al Torino, in un’ideale rivincita dei playoff della scorsa annata, deve rappresentare carburante motivazionale per un cambio di passo. "Con Torino avevamo il "dente avvelenato", volevamo vincere e l’abbiamo vinta – ha confermato Puglia - nella seconda parte del campionato non dovremo sbagliare le partite che abbiamo sbagliato in questa prima fase". Il tempo per preparare le prossime sfide ad ogni modo non mancherà: la ripresa della Serie A è prevista solamente per il prossimo 18 gennaio, quando al Chersoni arriverà il Biella. Impegno casalingo anche per il 25 gennaio successivo, considerando che i Cavalieri se la vedranno con Capitolina in quella che sarà la prima giornata del girone di ritorno.

Giovanni Fiorentino