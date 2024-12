Carmignano, il bilancio del 2024: "Ora è città del vino e delle foreste"

Un piano di forestazione urbana, la nuova rete fognaria, l’avvio dell’iter per le casse di espansione: è il bilancio del 2024 del Comune di Carmignano per le opere pubbliche.

Da ricordare anche il riconoscimento di Carmignano, la Città del Vino per la "migliore pratica nella pianificazione delle aree agricole" tra le oltre 500 aderenti all’associazione omonima.

"Faremo foresta è il progetto di forestazione urbana con più di 3.000 alberi e arbusti piantati in 11 zone – spiega il vicesindaco Federico Migaldi – con un investimento di quasi 600.000 euro che per caratteristiche ed estensione trova poche corrispondenze". Sul fronte dei lavori pubblici da ricordare la spesa di 1,4 milioni per recuperare il campo sportivo de La Serra, trasformato in parco pubblico, con percorsi fitness.

"Il 2024 – dice il sindaco Edoardo Prestanti – è stato l’anno post alluvione, con 500.000 euro investiti in lavori di somma urgenza. Un’attività non limitata all’emergenza: si è infatti delineata con il "Piano Furba" una strategia, condivisa con il Consorzio di bonifica e il Genio Civile, per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Va in questa direzione anche l’iter avviato per realizzare la cassa d’espansione del Fosso Collecchio e del Rio Barberoni e gli interventi programmati di ripulitura e manutenzione dei corsi d’acqua per ridurre il rischio di allagamenti di Seano e Comeana".

Prosegue il restyling del sistema elettrico, a cura del gruppo Enel mentre Publiacqua, con un investimento di 9 milioni, sta realizzando le nuove fognature del capoluogo.

Il Comune ha speso una somma consistente nel sociale: 140.000 euro per fornire pasti caldi a domicilio a persone anziane, per contributi all’affitto, per l’emergenza alloggiativa, per l’inserimento dei pensionati in attività di volontariato socialmente utili, per contributi ad associazioni, per il trasporto scolastico di alunni disabili, per il bonus idrico integrativo. Nel 2024 c’è stata l’apertura di nuovi servizi come la Casa di Greta, per donne vittime di violenza; l’avvio dei lavori per la Casa della Solidarietà, il progetto di housing first nell’ex sede della Misericordia. Invariate le tariffe dei servizi comunali.

Più di 300 mila euro di fondi Pnrr sono stati impiegati per la digitalizzazione del Comune, aumentando l’offerta dei servizi in rete. Infine, sono arrivate a 37 le postazioni di videosorveglianza, per 51 telecamere che controllano il territorio.

Maria Serena Quercioli