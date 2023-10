Domenica 15 ottobre dalle 14.30 alle 19 lo Spazio Giovani di Comeana ospiterà i tavoli del "Gdr Bis - giochi da tavolo". Per chi è appassionato di giochi di ruolo ci saranno proposte adatte a ogni età, da "My little pony" ad "Alien". Posti limitati e entrata libera, ma serve prenotare via mail a spaziogiovani@comune.carmignano.po.it o via telefono allo 055 8716213.