Cardato riciclato, ecco il nuovo sito

Grande serata al ristorante Myo al Pecci per il lancio del nuovo portale dell’associazione Cardato riciclato pratese: Opening the cardato gate è il tema dell’incontro a partire dalle 19 in poi. "Sarà l’occasione per presentare il portale e le prime 50 aziende del cardato riciclato che hanno aderito al progetto e sono state inserite all’interno del sito web – dice Alessandro Sanesi, coordinatore di un progetto che ha già ricevuto l’adesione di 110 imprese del distretto e dell’area di produzione tra Campi, Calenzano ed Agliana – Tra i primi criteri ai quali le aziende devono rispondere ci sono la garanzia della produzione made in Italy e made in Tuscany per quanto riguarda la filatura cardata". La parte tecnica del sito web è curata da Giuseppe Moretti, mentre la parte storica del processo di produzione del cardato corredato di vecchie foto è a cura di Giuseppe Guanci. Proprio quest’ultimo presenterà una sua opera fatta in lana ricicla che sarà in mostra e in vendita durante la serata alla quale saranno presenti Sanesi, Roberto Rosati di Fortex, Fabrizio Tesi di Comistra e Niccolò Cipriani di Rifò che parlerà del progetto "Cenciaioli si diventa". "Un progetto che da sempre sosteniamo, promosso insieme alla Fondazione Santa Rita", sottolinea Sanesi. Sarà svelato anche un nuovo video promozionale, realizzato in collaborazione con un’azienda importante estera, che sarà curato da Niccolò Santini e Pietro Leoni.

Sa.Be.