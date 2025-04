"Cara la luce pubblica" 900mila euro nel 2024

Quasi 900mila euro spesi in un solo anno per l’illuminazione pubblica. È quanto emerge dai dati del Comune di Montemurlo relativi al 2024, che hanno spinto il capogruppo di Fratelli d’Italia, Antonio Matteo Meoni, a sollevare dubbi sulla gestione e sulla trasparenza della spesa pubblica. Nel dettaglio, l’amministrazione comunale ha destinato 875.498,18 euro al servizio: 758.000 euro per il canone ordinario, che comprende gestione e fornitura di energia elettrica, e 117.498,18 euro per manutenzioni straordinarie. Il contratto attuale con Consiag Servizi Comuni prevede un canone annuale omnicomprensivo, che include manutenzione ordinaria, energia elettrica, interventi di efficientamento energetico e altri servizi. Tuttavia, non è disponibile una suddivisione dettagliata dei costi, rendendo difficile capire con precisione l’effettivo impiego delle risorse. Un punto su cui Meoni insiste: "Quasi 900mila euro per l’illuminazione pubblica nel 2024, e ancora oggi non sappiamo con precisione assoluta dove finiscono quei soldi. Serve più trasparenza e attenzione". Il capogruppo di Fratelli d’Italia sottolinea l’importanza di un uso più oculato delle risorse, che permetta anche eventuali risparmi da reinvestire in altri settori cruciali per la comunità: "Solo così è possibile gestire le risorse in maniera efficiente, evitare sprechi e reinvestire i risparmi in progetti concreti per la nostra comunità: dalla sicurezza ai servizi, dal verde pubblico alle scuole. È una questione di visione futura per il nostro territorio", dice. Una critica netta, che riporta al centro del dibattito il tema della trasparenza nella gestione dei contratti pubblici e della necessità di maggiore controllo sui costi.