Capodanno dell’Annunciazione. Domenica il corteo e l’ostensione. Ecco il programma aggiornato

Dopo lo stop a causa del maltempo dello scorso weekend, sabato e domenica Prato ospita l’edizione 2025 del Capodanno dell’Annunciazione, con 55 gruppi storici e 1300 figuranti provenienti da tutta la Toscana, spettacoli, concerti, mostre e l’ostensione straordinaria della Cintola. Ecco il programma aggiornato nel dettaglio. Si parte sabato alle 15 con l’esibizione dei gruppi storici in piazza delle Carceri alle 15; alle 17 in piazza del Comune il corpo dei valletti comunali farà un breve corteo da piazza del Comune verso piazza Duomo, dove la sindaca Bugetti consegnerà alla Cattedrale le chiavi per aprire la teca della Sacra Cintola. Alle 18 convegno nel Chiostro di San Domenico: Dalla storia alle tradizioni, il Capodanno dell’Annunciazione tra arte e cultura, dialogo a 4 voci, con Leandro Ventura, direttore dell’Istituto per il patrimonio immateriale del ministero della Cultura, don Marco Pratesi, direttore della scuola di Teologia Antonio Martini, Veronica Vestri, ricercatrice e archivista e Veronica Bartoletti, direttrice dei Musei Diocesani. Alle 21.15 in San Domenico il concerto In te Domine Speravi con l’Ensemble Tuscae Voces.

Domenica alle 10.30 in salone consiliare l’assemblea della Rievocazione storica; alle 15 da piazza del Comune partenza del corteo del Capodanno con i 1300 figuranti che sfileranno per le strade del centro per giungere in piazza Duomo, con l’ostensione straordinaria alle 18. Alle 19 in salone consiliare presentazione del volume Pietro Leopoldo, il Granduca delle Riforme del presidente della Regione Giani. Domenica ingresso ad un euro per i Musei dell’Opera del Duomo, di Palazzo Pretorio e del Tessuto; dalle 13 alle 19 sotto le logge di Palazzo comunale annullo filatelico dedicato all’evento. Ci saranno anche visite guidate gratuite: alle 10.30 a Palazzo Datini Aureum tempum: in nome del tempo e del guadagno a cura di Historiaedita (da prenotare a [email protected]); alle 11 visita alla Chiesa dello Spirito Santo, un tempo intitolata alla Santissima Annunziata e alle 15 alla Cappella della Sacra Cintola (per entrambe prenotazioni a [email protected] o al 340 5101749; alle 17 a Palazzo Pretorio Le Annunciazioni del Museo (([email protected], 0574 1837859).⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Il Capodanno dell’Annunciazione è stato istituito dalla Regione per commemorare il tradizionale Capodanno toscano, che fino al 1749 cadeva il 25 marzo in concomitanza con la festa dell’Annunciazione, a nove mesi dal giorno di Natale. Nonostante l’adozione del calendario gregoriano nel 1582, che fissava l’inizio dell’anno al 1° gennaio, alcune città toscane come Prato, Pisa, Firenze, Lucca e Siena mantennero la tradizione di iniziare l’anno nuovo il 25 marzo. La maninfestazione sarà trasmesso in diretta da Tv Prato. Maggiori dettagli sul programma sul sito del Comune