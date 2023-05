Caos preferenze, consiglieri in bilico Palandri si è insediato in Comune Toto-giunta: due tecnici in pole

Pensare che nell’era dei social, dove si sa tutto in tempo reale, non si conoscano ufficialmente a 30 ore dalla chiusura dello spoglio elettorale i nomi, e le relative preferenze, dei consiglieri comunali eletti sembra impossibile. Invece, è quello che è accaduto a Poggio a Caiano, dove al momento le uniche notizie sulla composizione del futuro consiglio comunale arrivano solo da fogli di carta e file excel prodotti dalle rispettive liste di centrodestra e di centrosinistra. Po-net, il fiore all’occhiello della provincia di Prato sul fronte elettorale, per la prima volta, per non meglio motivati problemi informatici, è fermo all’ufficialità dei voti ai candidati sindaco e al numero dei votanti. Nessun’altra informazione sull’esito delle singole sezioni, né sui voti presi dai consiglieri. E l’ufficio elettorale del Comune di Poggio a Caiano, da un certo momento in poi dello spoglio, non ha più risposto al telefono. Una situazione che ha creato malumore negli stessi consiglieri comunali, in attesa da ore dell’ufficializzazione dei propri risultati personali, con l’aggiunta di un ‘giallo’ che riguarda la candidata della lista Palandri, Chiara Guazzini, per la quale ballano 10 preferenze: il numero esatto fra passare come settima eletta nella lista di maggioranza, o essere la prima delle escluse. Sui verbali della sezione 1 sembrerebbero esserci due trascrizioni differenti: la candidata farà ricorso per richiedere un conteggio ufficiale. Detto del caos elettorale, dove comunque non è in discussione la vittoria di Palandri, ma solo la composizione del consiglio comunale, va anche aggiunto che il Comune di Poggio a Caiano non ha dato ancora alcuna comunicazione ufficiale dell’elezione a sindaco di Palandri. Né un comunicato stampa, né un post sulla pagina Facebook ufficiale del Comune. C’è solo un messaggio sul sito internet del Comune, sul quale si rimanda alla consultazione del sito del ministero per sapere l’esito dello scrutinio. In questa situazione a dir poco paradossale, il neo sindaco Palandri ieri mattina ha ricevuto la proclamazione ufficiale a primo cittadino e nel pomeriggio ha preso possesso della stanza in palazzo comunale. Per quanto riguarda il toto giunta, la discussione con consiglieri e partiti è iniziata. Gli uomini forti sembrano essere due tecnici, Fabrizio Campanelli, la cui presenza ha fatto la differenza nelle sezioni al Poggetto, e Leonardo Mastropieri, tecnico di lungo corso a cui potrebbe andare la delega all’urbanistica. Fra le donne certa la presenza in giunta di Diletta Bresci, da capire se sarà anche vicesindaco. L’altra donna potrebbe essere Patrizia Cataldi, insegnante, e reduce da un ottimo risultato elettorale.

re.po.