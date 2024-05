Candidati a sindaco. Continuano i confronti

Continuano i confronti pubblici fra i candidati a sindaco. Confcommercio ne ha organizzato uno per il Comune di Prato giovedì alle 15 all’Art Hotel (via della Repubblica 289), dal centro storico ai temi della sicurezza. L’appuntamento sarà moderato dal caposervizio de La Nazione, Leonardo Biagiotti, e Giorgio Bernardini (Corriere Fiorentino). Stasera invece è in programma il confronto pubblico organizzato da Tv Prato. Per l’occasione "Parliamoci chiaro – Speciale elezioni amministrative", la serie di puntate del talk del giovedì sera che l’emittente sta dedicando ai comuni pratesi al voto, si sposta dagli studi di via Roma al centro storico: l’appuntamento è alle 21 al Garibaldi Milleventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il format sarà poi trasmesso domani alle 21 sul canale 75 e in streaming su tvprato.it. Domani altro appuntamento, alle 21,15, all’ex Chiesa di San Giovanni con l’incontro "Elezioni Amministrative 2024: votare non è solo delegare". Ci saranno i rappresentanti delle coalizioni elettorali.