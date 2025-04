Campionato Uisp: la corsa al vertice si riapre dopo l'11ª giornata di ritorno

Continua il tira e molla fra le prime due della classifica del campionato Uisp di calcio. E la corsa al vertice si riapre dopo l’undicesima giornata di ritorno con la capolista Kickers Narnali che ha impattato 1-1 col Sant’Ippolito ed ha visto ridursi a quattro i punti di vantaggio sul Bellini Giacomo Bacchereto, che invece ha ottenuto il bottino pieno con l’Avis Verag Prato Est.

Entrando nel dettaglio dei match, la capolista va in vantaggio col solito Sciannamè nel corso del primo tempo, ma poi nella ripresa si fa agguantare da Lombardi per l’1-1 definitivo. Il Bellini invece si impone 2-0. Succede tutto nella ripresa: Gianassi sblocca il risultato, Maresia firma il raddoppio.

A chiudere il podio è il Signa 2007 che con 50 punti si ritrova a sette lunghezze dal vertice. I fiorentini al Puskas hanno vita facile per 4-1 sull’Olimpia Prato. Scarselli porta in vantaggio i padroni di casa, Ghianni impatta per l’Olimpia, ma poi nella ripresa il Signa dilaga ancora con Scarselli e poi con Grossi e Vanaria.

Scorrendo risultati e classifica il Giusti Stefano Comeana impatta 0-0 col Prato Asd. Di misura invece il Phoenix 2012 espugna il terreno di gioco del Real Chiesanuova. Bonciolini porta in vantaggio gli ospiti, Vannucci impatta, ma allo scadere Mannucci sigla il gol da tre punti per il Phoenix.

Affermazione tennistica per il Tavola 1924 che a Santa Lucia supera 6-3 lo Sporting Prato. Vittoria 3-2 della Polisportiva Sant’Andrea a Iolo contro la Polisportiva Il Sogno.

