Prato, camion incastrato nel sottopasso: treni bloccati per un’ora

Prato, 11 ottobre 2023 – Circolazione dei treni fra Prato e Pistoia interrotta per circa un’ora, con inevitabili ripercussioni sui viaggiatori, a causa di un incidente stradale all’altezza del sottopasso di via Marini. Un camion è rimasto incastrato facendo scattare i controlli delle Ferrovie sulla linea, per accertarsi che non si fossero creati problemi.

I treni sono rimasti fermi a lungo, con i viaggiatori costretti ad aspettare alle stazioni tra ritardi e cancellazioni.

A metà pomeriggio la circolazione è ripresa, una volta rimosso il camion e verificato che la linea ferroviaria non aveva subito danni.