Calici di stelle, inizio con il botto. E adesso c’è attesa per il gran finale

Calici di stelle, il primo week end ha segnato un risultato positivo in attesa del gran finale del 9 e 10 agosto, la vera "notte di San Lorenzo". Il grande caldo ha convinto molte più persone del 2023 a salire alla rocca di Carmignano sabato e domenica scorsa. Sabato si sono registrate ben 1016 presenze rispetto alle 781 dello scorso anno (+30%), mentre domenica gli ingressi sono stati 604, un po’ meno rispetto al 2023 quando furono 781. Il sabato è da sempre la serata di maggior affluenza soprattutto perché precede un giorno di festa. Nel 2022 gli ingressi furono addirittura 1092 il sabato e 646 la domenica.

Secondo i dati della Pro Loco è stata riscontrata quest’anno la presenza di diversi stranieri, di nazionalità prevalentemente europea. Il programma di venerdì 9 vedrà l’esibizione alle 21.30 de "Le Signorine", un trio vocale italiano, tutto al femminile per una serata all’insegna dell’italianità anni ‘50. Sabato 10, notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, arriverà (sempre alle 21.30) Sciabadoga, un altro trio pronto a raccontare i brani rock’ n’ roll che hanno fatto la storia degli anni ‘50 e ‘60. Oltre alla musica il giardino della Rocca ospiterà le degustazioni di ristoranti locali e aziende agricole per il vino. I cancelli si apriranno sempre alle 20, l’ingresso costa 3 euro, gratis fino a 12 anni. All’interno si acquistano i "grappoli" per prodotti e degustazioni. A Calici di stelle si può cenare con primi piatti, caldi o freddi, poi ci saranno piatti di peposo, taglieri di salumi e formaggi, panini e dolci e degustare i vini con i sommelier di Ais. Ci sarà anche uno spazio dedicato all’osservazione delle stelle e uno per l’intrattenimento dei bambini.

I baby laboratori saranno seguiti dall’associazione Pandora e si potrà andare anche alla scoperta della Rocca Medievale, con la ricostruzione della Rocca attraverso l’illustrazione del plastico recentemente restaurato. Alla Rocca si arriva a piedi (strada in salita) o con la navetta gratuita che parte dalla fontana di piazza Vittorio Emanuele II e le corse sono ogni 15 minuti. Calici di stelle si svolge all’aperto, la Rocca è su più livelli ed è consigliato abbigliamento comodo e sportivo. Per maggiori info contattare la Pro Loco di Carmignano (055 8712468 - [email protected]).

M. Serena Querciolì