Brusco risveglio Prato, addio sogno playoff

Lentigione

3

Prato

1

LENTIGIONE: Rizzuto, Cortesi, Nava, Sabotic, Casucci (68’ Martini), Manzotti (94’Turri) Nappo, Roma, Sala (73’ Montipó), Nanni (77’ Bocchialini) Formato (87’ Macchioni). A disp. Zovi, Bocchialini, Grifa, Manco. All. Beretti.

PRATO: Ricco, Santarpia (77’ D’Agostino), Monticone, Gemignani, Gori, Trovade, Stickler, Diana, Bigonzoni (77’ Oliverio), Sadek (73’ Moreo), Laverone (83’Sowe). A disp. Strada, Gargiulo, Limberti, Preci, Nocentini. All. Ridolfi.

Arbitro: Aldi di Lanciano.

Reti: 13’, 71’ e 86’ Formato, 46’ Santarpia.

Si interrompe bruscamente la serie positiva dei biancazzurri, che incassano un pesante 3-1 in casa del Lentigione e sono di conseguenza costretti a dire definitivamente (e matematicamente) addio ai play off del girone D di serie D. Partono meglio i padroni di casa. Al 5’ ci prova Nanni con una bella conclusione neutralizzata da Ricco. Al 7’ un rimpallo favorisce il tentativo di Bigonzoni, parato da Rizzuto, ma poi il Lentigione si fa minaccioso in contropiede con Nanni che rientra sul sinistro e tenta il tiro, trovando una deviazione in corner. Al 13’ il solito Formato, gran castigatore dei biancazzurri, infila il pertugio giusto su assist di Nappo e porta in vantaggio la squadra emiliana. Al 21’ tenta subito di reagire la squadra ospite con un destro da fuori di poco alla destra della porta difesa da Rizzuto. Al 35’ è Sala a mettere un bel cross sulla testa di Formato, che però stavolta non riesce ad angolare bene la conclusione. Si va a lunghe falcate verso l’intervallo, anche se la partita resta aperta e combattuta. In pieno recupero arriva, quasi inaspettato, il pareggio della formazione biancazzurra grazie ad una bella azione personale di Santarpia, che rimette in equilibrio il match. Si va quinti al riposo in perfetta parità sull’1-1.

Nella ripresa è ancora bomber Formato a scavare il solco decisivo in favore del Lentigione. Al 70’ arriva il raddoppio dei padroni di casa sugli sviluppi di un corner, dopo un paio di interventi di Ricco, è ancora il bomber locale a infilare il 2-1. Nel finale di gara, poi, il centravanti del Lentigione sfrutta al meglio l’assistenza di Nava e realizza il 3-1 che spegne ogni velleità in ottica play off dei biancazzurri e regala il successo al Lentigione. Alla squadra di Ridolfi rimangono comunque ancora due partite da giocare dove cercare di concludere al meglio la stagione e gettare le basi per il prossimo anno. Rimane il percorso più che positivo fatto dalla squadra con l’arrivo del nuovo tecnico. I play off erano un sogno difficilmente realizzabile, ma è stato bello almeno crederci per qualche giornata in una stagione altrimenti anonima come tante negli ultimi anni.

Leonardo Montaleni