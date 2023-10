Braccio di ferro sull’hub per minori: "Ora la Regione ascolti i sindaci"

La Regione Toscana boccia l’ipotesi di un hub regionale per i minori stranieri non accompagnati, ma il sindaco di Prato e delegato nazionale Anci Immigrazione, Matteo Biffoni, non ci sta. "Sono sicuro che è solo un grande fraintendimento, perché non sarebbe comprensibile che la Regione sia contraria alle proposte di Anci sulla gestione dei minori stranieri non accompagnati – ha detto Biffoni – forse non si è capito di cosa si sta parlando. L’hub minori è un centro dai numeri contenuti, dove poter accogliere per qualche giorno i minori soli prima di trovare sistemazione nei Comuni. Di questo si è sempre trattato e conoscendo il governatore non può aver cambiato posizione in merito". La realizzazione di un hub di tale tipo, segnala il sindaco, "non è una proposta di Biffoni, ma dei Comuni di ogni colore politico, rappresentati da Anci, perché è sui sindaci che si lascia di nuovo cadere il problema ed è una proposta sostenuta da realtà come Unicef, Save the children e il garante dell’infanzia che sta denunciando da mesi una situazione insostenibile sull’accoglienza dei bambini".

Biffoni imputa al governo di non gestire gli arrivi, al tempo segnala la realtà dei numeri che vede nei centri Sai alla fine di agosto ben 6.207 minori ospiti. "Certo che tutti preferiamo il sistema dell’accoglienza diffusa – aggiunge –, ma non si può continuare a fare politica di solo teoria e ideali. Esiste il mondo reale, quello che i sindaci gestiscono quotidianamente".

In alcuni casi i minori "sono stati messi nei Cas adulti – fa notare ancora Biffoni – mi dispiace questa è una violazione della norma inaccettabile. Data la situazione, crediamo dunque che un hub dedicato ai minori sia assolutamente da preferire". Il sindaco ne ha anche per il suo partito: "Ancora una volta leggo la posizione del Pd regionale su un argomento così cruciale, ma non ho visto convocare una segreteria o una direzione. Il nuovo corso del partito che si confronta e discute tarda a partire, evidentemente, ma continuo ad avere fiducia e sono certo che anche su questo ci sarà spazio per un confronto".