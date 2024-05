Derubata della borsa mentre guida. Poi la fuga rocambolesca: una denuncia

Prato, 26 maggio 2024 – Era tranquilla alla guida della sua macchina quando ha sentito un rumore improvviso e ha visto qualcuno che apriva la portiera della macchina. Poi una mano ha afferrato la sua borsa, appoggiata sul sedile del passeggero. Tanta paura l’altro giorno per una donna di origini orientali che è stata derubata mentre era alla guida della sua auto in via Bruges.

La vittima ha subito dato l’allarme alla polizia che, intervenuta in poco tempo, è riuscita a rintracciare e bloccare il ladro, un giovane spagnolo.

Secondo quanto riferito, l’altra sera, intorno alle 20, è arrivata alla centrale operativa della Questura la segnalazione di allarme di una donna che riferiva che alcuni ignoti, a bordo di una vettura, le si erano avvicinati mentre era ferma in sosta sul proprio veicolo e in modo fulmineo aprivano la portiera del mezzo, scappando con la borsa della vittima, dopo averla prelevata dal sedile.

Le immediate ricerche, facilitate dalle descrizioni del mezzo usato per commettere il reato fornite dalla donna, consentivano di scorgere il mezzo in movimento e pertanto dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato intercettato all’altezza di via Bruges.

Gli agenti hanno visto scendere i tre occupanti che hanno cercato di allontanarsi a piedi velocemente; uno di loro è stato raggiunto e messo in sicurezza mentre gli altri due sono riusciti a scappare.

All’interno della macchina degli autori del furto, è stata trovata la borsa della donna contenente, tra le altre cose, la somma di 700 euro, oltre ad altri oggetti, perlopiù borse, verosimile provento di furti analoghi, debitamente sequestrati.

Il coautore del reato, identificato, è risultato essere un ventottenne di nazionalità spagnola, residente in Spagna, precedentemente non conosciuto. E’ stato denunciato per il reato di furto con destrezza.