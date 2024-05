Boom in Lazzerini. E i due autori sono pratesi

Torna domani alle 18.30 in Lazzerini la rassegna Incontri con gli autori organizzata in collaborazione con la Libreria Gori. Protagonisti saranno Marco Milanesi e Viviano Vannucci, autori del libro "Boom (ovvero) dell’invenzione del motore a scoppio", pubblicato da Effigi. Entrambi pratesi, Marco Milanesi è illustratore e collabora con scrittori di libri per bambini e ragazzi, Viviano Vannucci è scrittore e scrive testi per il teatro. Con gli autori dialogherà il giornalista Piero Ceccatelli.

Quella del motore a scoppio è una storia per troppo tempo dimenticata. Si è sempre creduto che questa invenzione fosse opera di un qualche ingegnere francese o tedesco, ignorando che tutto nasce dall’incontro di due figure eccezionali, Eugenio Barsanti e Felice Matteucci. Padre scolopio il primo, ingegnere idraulico il secondo, entrambi toscani, vissuti intorno alla metà del diciannovesimo secolo, quando l’Italia era ancora un miraggio. Nelle illustrazioni e nel racconto di Boom si ripercorrono le straordinarie avventure di Barsanti e Matteucci per dare forma alle loro intuizioni e vedere poi riconosciuta la loro geniale invenzione.

In Lazzerini fino al 24 maggio lungo la Galleria espositiva della Lazzerini è sempre visitabile la mostra fotografica di Andrea Biancalani dal titolo Mineros. L’esposizione raccoglie 12 grandi ritratti fotografici di minatori delle miniere di Asientos, nel Messico nord occidentale. I volti da Biancalani sono la testimonianza di un’identità e allo stesso tempo tasselli viventi di una comunità, il racconto di un’esistenza difficile in un contesto pericoloso. Andrea Biancalani, graphic designer e fotografo, lavora da anni nel settore della grafica editoriale e pubblicitaria, collaborando con varie case editrici italiane. Infine, da ricordare anche l’appuntamento di domenica con Domeniche piccine nello spazio piccoli della sala ragazzi e bambini: le famiglie con bambini da 6 mesi a 3 anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. È possibile arrivare in qualsiasi momento dalle 10 alle 12 e non occorre alcuna prenotazione.