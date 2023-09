Bobo Vieri torna a Prato e si diverte al luna park di viale Marconi

Prato, 1 settembre 2023 – Christian Vieri è tornato a Prato, nei giorni scorsi. Fra un impegno con la “BoboTv” e un altro con i marchi dei quali è proprietario o testimonial, l'ex-centravanti della Nazionale si è concesso qualche giorno di relax in città, recandosi anche al luna park di viale Marconi.

E il video nel quale si vede Bobo impegnato in un'improbabile scalata, caricato dal diretto interessato sul proprio profilo Instagram, è diventato virale. “Luna park time”, il commento dell'ex-calciatore figlio di Roberto “Bob” Vieri, centrocampista pratese che nel 1969/70 arrivò a giocare con la Juventus, in Serie A. Anche la carriera calcistica dell'ex-bomber oggi cinquantenne è in qualche modo partita da Prato, visto che quando tornò dall'Australia per inseguire il sogno di diventare calciatore professionista, non ancora maggiorenne, si stabilì proprio in città (dai nonni) ed iniziò a giocare nel Santa Lucia.

Il cordone ombelicale con la realtà pratese non si è quindi mai reciso del tutto, in questi anni. E Bobo si è immortalato nelle scorse ore in un momento di svago alla fiera, nel quale lo si vede mentre è impegnato a salire su una delle attrazioni rischiando di scivolare. Un video ironico che gli utenti hanno particolarmente apprezzato, a quanto pare. E non sono mancati commenti affettuosi e battute di spirito anche da parte di ex-calciatori di Serie A.

“La leggerezza di un giaguaro...” ha ad esempio commentato Alessandro Del Piero. Una visione sostanzialmente condivisa anche da “Alino” Diamanti, ma la lista dei campioni che hanno notato ed espresso apprezzamento per il post è lunga: Marcel Desailly, Luka Modric, Patrick Kluivert (oltre all'ex-pilastro dell'Italrugby Andrea Locicero). E chissà che l'iniziativa di Vieri non possa rivelarsi positiva anche in chiave turistica, per Prato.