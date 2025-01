Bilancio e Corte dei Conti: "Avanzo più basso dopo i rilievi. Ci saranno 700mila euro in meno"

Corte dei Conti, la relazione non è positiva per il Comune di Carmignano: l’avanzo va abbassato di 700.000 euro. Angela Castiello, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, evidenzia le anomalie registrate nella sentenza della Corte e contesta all’amministrazione il mancato dibattito in consiglio prima della pausa natalizia. La Corte dei Conti a novembre ha inviato a quasi tutti i Comuni toscani le relazioni sull’esame dei rendiconti per le annualità 2020 e 2021 e pochi Comuni hanno i bilanci in perfetto ordine.

"L’esame degli esercizi 2020 e 2021 – spiega la Castiello - si è concluso con le segnalazioni di irregolarità che alla fine influiscono sull’avanzo di amministrazione. Sull’esercizio 2020 è stata rilevata la non corretta determinazione della componente vincolata, con la conseguente emersione di un avanzo (quota disponibile) più basso rispetto a quello accertato dall’ente. L’istruttoria e la successiva fase del contraddittorio hanno condotto alla ridefinizione della quota vincolata, con l’incremento di 270.756,06 euro rispetto al risultato accertato nel rendiconto di gestione. Per pari importo è stato ridotto l’avanzo di amministrazione, che passa da 338.958,97 euro a 68.202,91 euro.

Sull’esercizio 2021 è stata rilevata la non corretta determinazione delle componenti accantonate, vincolate e destinate ad investimenti, con la conseguente emersione di un saldo positivo della parte disponibile inferiore rispetto all’avanzo accertato nel rendiconto di gestione".

In conclusione, il peggioramento del risultato di amministrazione ha portato alla definizione di un avanzo pari a 311.894,69 euro, a fronte dei 756.246,02 euro accertati con il rendiconto 2021. Carmignano può quindi contare su molti meno soldi di avanzo, circa 700.000 euro per i 2 anni in questione. "Il Comune – conclude la Castiello – dovrà rimodulare il bilancio sottraendo complessivamente circa 700.000 euro, importo derivante dall’accertamento della Corte. E questa manovra si ripercuoterà a cascata anche sul 2022 e 2023. In Commissione Bilancio ho evidenziato che nel prossimo consiglio avremmo dovuto rideterminare le poste contabili del 2020 e 2021, ma non hanno ritenuto opportuno inserire alcun atto inerente alla sentenza della Corte dei conti all’ordine del giorno".

M. Serena Quercioli