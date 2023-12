Big Baby Band, il sogno di Natale . In concerto all’Hard Rock Cafè

La colonna sonora del Natale 2023? È della Big Baby Band, un gruppo composto da giovanissimi musicisti che hanno dai 9 ai 14 anni, allievi della scuola di musica School Rock di Massimo Dattoli a Tobbiana. E saranno proprio loro, capitanati dalla grintosa voce di Briana Camara, 9 anni, a calcare il palco dell’Hard Rock Cafè di Firenze oggi dalle 18 alle 20 con le canzoni natalizie in versione rock. Un’esibizione che è stata richiesta direttamente dalla manager di Hard Rock, Simona Pampaloni, che è rimasta colpita dalle qualità superiori alla media degli allievi e delle allieve del maestro Dattoli. La Big Baby Band è nata dall’unione di due gruppi musicali, entrambi nati all’interno della School Rock: la Baby band (voci Sara Innocenti e Alice Infidi; chitarra Cesare Rossi; basso Andrea Buono; batteria Leonardo Sabatini e Francesco Pieri) e i The Grunge (voce Briana Camara; 1°chitarra Francesca Mancia; 2° chitarra Pietro Baggiani; basso Lapo Mazzoni; batteria Dario Nucciarelli e tastiere Anna Franchi).

La Big Baby Band sarà capitanata da Briana Camara, bambina della Costa d’Avorio, che fin dalla tenera età di 3 anni ha mostrato grande attitudine per la musica. Ha cantato anche l’inno italiano in occasione della Pallagrossa 2023. La piccola è seguita da Dattoli da quando aveva tre anni: ha infatti subito segnalato ai suoi genitori affidatari, Christian e Giovanna, l’inclinazione artistica della bambina.

"Mi sono accorto dell’orecchio musicale di Briana, quando le comprai una piccola chitarra – racconta Christian – perché così potesse suonare insieme a me".

Briana, seguita dalla maestra Delia Taurisano docente in School Rock ha intrapreso lo studio del canto, del pianoforte e col coach Meti Nazzari studia anche la batteria. Briana è una vera trascinatrice sia del suo gruppo "The grunge" che del pubblico, e ha già ottenuto riconoscimenti. Infatti, ad appena otto anni, con la sua band è arrivata quarta al Santomato live contest, sbaragliando 50 band di categorie under 18. Successo che sicuramente replicherà a Firenze con la Big Baby Band.

Sara Bessi