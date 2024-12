Beyfin vince ancora e fa il vuoto. E sorride il Realmentescarsi

Nella settima giornata del campionato di Msp Prato di calcio a 7, serie A, il Beyfin capolista vince per 3 a 9 sul campo del Somos Estos e allunga in classifica. Netta affermazione esterna anche per il Ci Esse FC che vince 3 a 10 contro il Real Pavo. Vittoria di misura per 0 a 1 dell’FC HLB contro il Soccer Guglia, mentre tra Manchester e All Beck’s finisce 2 a 1. I Real Colizzati battono 3 a 4 in trasferta i Fedelissimi, mentre il Pecor Hellas vince 7 a 6 contro il Mezzana Club. Con questi risultati, il Beyfin conduce in classifica con 18 punti, seguito a 10 punti da un gruppetto formato da HLB, Real Pavo e Manchester Sinty. A 9 punti c’è un altro gruppetto formato da Ci Esse, Real Colizzati, Mezzana Club e Pecor Hellas. A 7 punti ci sono i Fedelissimi e Somos Estos, chiudono i Soccer Guglia a 4 e All Beck’s a 3. Nella serie B del campionato provinciale Msp Prato, i Ns Rangers primi in classifica vincono 3 a 1 contro il Miaf. Spettacolare 6 a 6 tra Novachiesa e Culligan, così come pareggiano, 2 a 2, Calciopoli e Fortis Frescone. Un secco 3 a 0 regala i tre punti a I Gorilli che battono lo Sporting Perù. Blitz esterno dell’Abn contro il Desturbo, battuto 1 a 5, mentre il Realmentescarsi si porta a casa la vittoria contro Hamericas Galactiocs 9 a 4. I Ns Rangers conducono a 18 punti poi Miaf e Abn a 15 punti.