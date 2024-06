Prato, Bettazzi nuovo presidente del sindacato dei pensionati di Confesercenti

Prato, 5 giugno 2024 - E’ Massimo Bettazzi il nuovo presidente della Fipac Prato, il sindacato dei pensionati della Confesercenti. Il rinnovo ai vertici deI pensionati pratesi della Confesercenti si è resa necessaria a seguito delle dimissioni di Andrea Landi dopo la sua elezione a presidente Comunale di Italia Viva Prato e le susseguenti incompatibilità statutarie. Nel suo intervento dopo la nomina, il neo presidente si è soffermato sui pensionati imprenditori, professionisti, delle partite Iva: “Sono persone che hanno lavorato una vita e meritano i giusti riconoscimenti. Non possiamo avere pensionati di serie A e serie B. Ringrazio Confesercenti, il presidente Stefano Bonfanti e il direttore Antonio Marradi per avermi dato la possibilità di ricoprire questa carica. I nostri pensionati erano già assistiti in modo egregio. Ora contiamo di continuare su questa strada, aumentando la qualità dei servizi e la vicinanza della Fipac".

A Bettazzi ha fatto eco Bonfanti. “Dopo aver ringraziato Landi per il lavoro svolto e per gli obbiettivi raggiunti sotto la sua presidenza, Confesercenti Prato è sempre volta a tutelare il presente e il futuro di tutti i nostri associati. La vocazione di Confesercenti è quella di assistere i nostri imprenditori e le loro attività, in virtù anche delle decine di servizi offerti, dal punto di vista legale, fiscale, di accesso al credito e ai finanziamenti bancari, con una puntuale consulenza per le attività del personale, per la stipula dei contratti con i sindacati. Allo stesso modo da sempre tuteliamo i nostri imprenditori anche dopo che lasciano la loro attività per godersi la meritata pensione. La nostra missione è seguirli e sostenerli per garantire serenità nel loro futuro. Lo facciamo attraverso la FIPAC, la nostra associazione dedicata ai pensionati, nella quale assicuriamo attività e assistenza, per garantire loro serenità e solidità economia dopo 30 o 40 anni di lavoro. Al neo presidente Bettazzi i migliori auguri di un proficuo lavoro”.