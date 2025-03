Berlinguer 1984-2024. La mostra in centro al circolo Orsetti

Un tuffo nella storia, nel ricordo di Enrico Berlinguer. Dopo l’esordio al Circolo Ariodante Naldi di Poggio alla Malva e dopo aver toccato diversi altri circoli Arci del territorio pratese, domani e sabato il circolo Orsetti di via Filippono, a due passi da piazza Duomo ospiterà "Berlinguer 1984-2024: La Mostra". Compongono l’esposizione le fotografie, le interviste e i documenti - organizzati in quindici pannelli e dodici raccoglitori - che illustrano la vita pubblica e privata di un leader politico che resta ancora vivo nel cuore di molti, a quarant’anni dalla morte. Con questa iniziativa i circoli Arci intendono ricordare e far conoscere alle giovani generazioni un leader carismatico che, come recita il sottotitolo della mostra "più di ogni altro ha saputo ascoltare, capire e unire le masse". La mostra si potrà visitare a ingresso libero dalle 18 alle 21. Sabato 8 alle 18 verrà offerto un piccolo aperitivo per ringraziare i visitatori, a seguire sono previsti i saluti della sindaca Ilaria Bugetti, della presidente di Arci Prato Ilaria Testa, del saggista Alessandro Affortunati, dell’assessore al centro storico Diego Blasi e del consigliere comunale Edoardo Carli.