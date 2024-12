Bene Montemurlo basket. Cmb Valbisenzio, ko a Certaldo

Una vittoria e una sconfitta per le nostre squadre impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1. La Montemurlo Basket si impone per 83-81 su Valdicornia Basket e continua il suo cammino in testa al girone A, salendo a quota 20 punti assieme a Basket Calcinaia. Gara soffertissima quella portata a casa dai biancorossi montemurlesi, che prima scendono all’inferno e poi salgono in paradiso. Primi due quarti decisamente di marca ospite, con Valdicornia che durante i primi due quarti raggiunge anche un vantaggio di 18 punti. A metà gara il punteggio è 35-49. Nella seconda parte del match, però, arriva la reazione della Montemurlo Basket, che con piglio diametralmente opposto inizia a macinare punti e, nei secondi finali, porta a casa una vittoria tanto sofferta quanto preziosa. Niente da fare, invece, nel girone B per il Cmb Valbisenzio, che perde lo scontro diretto al vertice in casa della capolista Virtus Certaldo (77-63 il finale), rimanendo in seconda posizione a quota 16 punti, a sei lunghezze proprio da Certaldo e a pari punti con Gea Grosseto. Gara combattuta dai valbisentini con buon piglio. Poi però la prima della classe si è rivelata troppo forte ed è emerso il divario dal punto di vista fisico e tecnico, specialmente quando i padroni di casa hanno serrato le maglie in difesa.