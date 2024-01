Barbini, una vita per il teatro. Dal Funaro a Daniel Pennac

Il protagonista del progetto Shakespeare da tavolo in programma al Ridotto del Politeama è appunto Massimiliano Barbini e dal 2009 si occupa della biblioteca teatrale specializzata del Funaro a Pistoia, svolgendo attività di lettura ad alta voce dedicate agli studenti delle scuole secondarie su letteratura e musica, letteratura e cinema, forme brevi in letteratura, musica, cinema e teatro. Barbini ha anche partecipato come interprete-lettore al documentario per la serie prodotta dai Rai 5 Tiziano Terzani, diari di una vita, con la regia di Daniele Biggiero. Negli ultimi anni ha partecipato come attore anche agli spettacoli Oracoli, Fermentaciones, Piccoli esercizi per il buon morire e La memoria del Funaro, con Enrique Vargas e il Teatro de los Sentidos. Fra i suoi tanti progetto, ha interpretato, insieme al famoso scrittore francese Daniel Pennac

(nella foto), una versione speciale dello spettacolo tratto da Journal d’un corps per la regia di Clara Bauer.