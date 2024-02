Bandito in bicicletta preso dopo due rapine a mano armata

Prato, 1 febbraio 2024 – Insolito il mezzo di trasporto, una bicicletta, per un rapinatore a mano armata. Eppure ha agito così il 35enne cinese che mercoledì sera intorno alle 21,30 è stato arrestato dalle Volanti, allertate dopo due segnalazioni di rapina in una sala slot e in un internet point nei pressi di via Filzi.

L’uomo è stato individuato nelle vicinanze, a bordo di una bicicletta; aveva con sé una pistola con nove cartucce, denaro per 3.100 euro e, in casa, una piccola quantità di cocaina.

Il 35enne, regolare, ha precedenti per reati contro il patrimonio; è stato arrestato e portato in carcere alla Dogaia.