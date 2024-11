Bagni chiusi agli utenti. L’Asl fa retromarcia

Episodi spiacevoli e disagi sono stati segnalati da diversi utenti del centro socio-sanitario Giovannini. Come la trafila necessaria per fruire dei bagni: "La chiave viene data al piano terra a fronte del deposito del documento. Ma ci sono persone con difficoltà a camminare che debbono scendere dal secondo piano per ritirare la chiave". Pronta la risposta dell’Asl Toscana Centro con una notizia che farà piacere. "Dalla scorsa settimana i bagni ai piani sono stati riaperti poichè, la soluzione temporanea adottata di inviare gli utenti al piano terra dove il personale consegna le chiavi dei bagni, si è resa quasi da subito non perseguibile". L’Asl spiega che i bagni erano stati chiusi e con accesso solo con le chiavi "per evitare che vi si recassero soggetti estranei ai servizi che in più occasioni lasciavano i locali in condizioni inagibili, arrivando anche a manomissioni. Ora vogliamo cercare una risoluzione definitiva del problema senza creare disagio alla popolazione". C’è poi chi segnala situazioni di cattiva educazione. "Ho assistito a trattamenti poco educati da parte della persona all’ingresso del presidio – racconta una signora – usando toni inadeguati". "Dispiace se chi ha fatto la segnalazione, abbia riportato una percezione negativa sull’accoglienza al Giovannini – replica l’Asl – Non sono presenti all’ingresso ai servizi del presidio, dipendenti che svolgano attività di accoglienza ma c’è il personale dedicato sia all’ingresso del parcheggio che all’ingresso del presidio. È cura dell’azienda ascoltare e dare risposte ai cittadini. Ci scusiamo se c’è stata la sensazione di un’accoglienza non rispettosa o di una risposta non corretta nei toni".