Avvistato un branco di lupi a Iolo. L’allarme di allevatori e coltivatori

Le scorribande dei lupi non fanno dormire sonni tranquilli a quanti hanno possedimenti ed allevamenti nella zona di via Argine dell’Ombrone, a Iolo.

La segnalazione di un branco di lupi, a quanto pare abbastanza numeroso, sembra circa una decina, giunge sia da proprietari di appezzamenti coltivati sia da parte di alcuni passanti.

Uno degli ultimi casi risale a qualche giorno fa quando, come racconta Marina Vannini dell’azienda agricola ’La Vannini’, "sono stata chiamata da un vicino per avvertirmi che che alcuni dei miei asini erano stati rincorsi da almeno tre lupi. Mi sono precipitata subito al terreno per verificare di persona quanto segnalato. Ho trovato che gli asini erano molto impauriti. E, dopo aver fatto una verifica nei campi circostanti, ho individuato delle orme di animali che possono essere ascrivibili proprio ai lupi. Ogni sera quando vado via da qui, temo per l’incolumità degli animali".

Nei mesi scorsi, proprio dall’Agricola La Vannini era sparita una capretta, Fiocco.

"A questo punto mi viene il sospetto che possa essere stato proprio vittima dei lupi. Del resto anche nella primavera scorsa ci sono stati numerosi avvistamenti di esemplari di lupo tra Iolo, Tavola e Montemurlo – ricorda Vannini – Ad un mio vicino, per esempio, è sparito un montone, mentre ad altri sono sparite delle pecore. Speriamo che qualcuno possa intervenire per catturare i lupi e liberare la zona; alla fine potrebbero essere pericolosi non soltanto per gli animali, ma anche per noi che ci troviamo a trascorrere intere giornate e talvolta anche nottate nei nostri allevamenti".

Sa.Be.