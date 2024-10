Autunno di libri. Lazzerini: le idee e il tempo pieno

Da ottobre Lazzerini aperta 7 giorni su 7. Tornano gli orari estesi di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, il giovedì fino alle 23 (anziché il venerdì) e la domenica dalle 10 alle 19. Anche la sala ragazzi e bambini è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19, tranne il lunedì quando apre dalle 14.30 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. E proprio da domenica 6 ottobre tornano le Domeniche piccine. Fino a maggio tutte le domeniche mattina, dalle 10 alle 12, nello spazio piccoli della sala ragazzi e bambini le famiglie con bambini o bambine da 6 mesi a 3 anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. Ogni domenica mattina sarà dedicata a un tema diverso, ma le famiglie possono chiedere suggerimenti su libri di qualunque tipo e argomento. Primo appuntamento quindi, domenica 6 ottobre dalle 10 alle 12 con l’incontro dal tema ‘Nomino il mondo’. Sempre domenica alle 16 al via il ciclo di incontri gratuiti per bambine e bambini dai 4 anni in su dal titolo Vorrei un tempo lento lento. Con l’autunno ricomincia la scuola e le tante attività che riempiono le giornate. E allora ogni domenica pomeriggio di ottobre con Alessandra Forlani i piccoli proveranno a portarsi dietro un po’ del tempo lento dell’estate con la lettura di storie che invitano all’esperienza della lentezza. Prenotazione obbligatoria compilando il modulo online disponibile al link: bit.ly/form-tempolento-halloween

Non solo per i piccoli. Domenica alle 17 parte il nuovo ciclo di Incontri con autrici e autori, organizzato dalla Biblioteca Lazzerini in collaborazione con la Libreria Gori. Primo ospite sarà lo scrittore Matteo Marchesini, autore del libro Iniziazioni pubblicato da Elliot. Sette racconti, sette momenti nella vita – dall’infanzia alla vecchiaia – di un uomo alle prese con il sesso. Sullo sfondo c’è l’Italia, dal tramonto del Novecento a oggi, ma c’è soprattutto, insieme al disegno dei cambiamenti nelle relazioni tra i sessi, il rapporto sempre più difficile tra le ambizioni o le idee dell’esistenza “diurna” e i desideri, le ossessioni, i terrori di quella “notturna”. Dialoga con l’autore Mauro Parrini. Ingresso libero.