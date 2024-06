"Atuttabriglia". Galimberti primo ospite

Torna "Atuttabriglia", il festival estivo che quest’anno festeggia il decennale, organizzato dall’associazione omonima, dalla Parrocchia San Miniato e dal Laboratorio delle Nonne, col patrocinio del Comune di Vaiano, a La Briglia. Si apre stasera, con un ospite conosciutissimo, Umberto Galimberti, che dalle alle 21.15, nella nuova Piazza della Chiesa – la stessa che lo scorso anno ospitò lo psichiatra Paolo Crepet - dialogherà col pubblico sul tema "Quando la vita era regolata dal cuore. Le emozioni nell’età della tecnica". Galimberti, nato a Monza nel 1942 è filosofo, psicologo specializzato in psicoterapia, saggista e giornalista. L’appuntamento successivo è del 4 luglio, con l’inaugurazione della mostra fotografica " Rovistando tra i ricordi di Attuttabriglia", alle 21.15, a cui seguirà il saggio di danza del Joy Dance Studio, dal titolo "Come fanno i sognatori", alle 21.30. Giovedì 11 cinema all’aperto con una serata dal titolo "Ricordando Francesco Nuti", che avrà inizio alle 21.30, mentre il 13 ci sarà la "Cena a villa Forti", con il gruppo musicale Armonia (alle 20). Domenica 21 luglio alle 21.15, spazio al teatro con la compagnia teatrale Atuttabriglia che si cimenterà nello spettacolo "Dieci anni in compagnia tra risate e nostalgia". Chiusura della rassegna di eventi domenica 25, con la serata "Pagoda blu – Il ritorno" che si aprirà alle 20 con un apericena e musica anni ’80 col Dj Stefano Nardi. Gli eventi si svolgeranno sia all’ex asilo nido de La Briglia, in via Amendola, 2, sia in Piazza della Chiesa. Per informazioni e prenotazioni: 3498485433 – 3496655272.

C.I.