Astri e Textile Exchange a Prato: sfide della sostenibilità

Nei giorni scorsi Astri – Associazione tessile riciclato italiana ha accolto nella sua sede i rappresentanti di Textile Exchange,organizzazione no-profit internazionale che promuove un impatto positivo sul cambiamento climatico e sulla natura nel settore della moda e del tessile. "Abbiamo aperto le porte della nostra realtà ai vertici dell’organizzazione, pronti a mostrare ogni passo, ogni sforzo profuso nel nostro cammino verso la sostenibilità – raccontano da Astri – Davanti ad un pranzo, offerto dall’Associazione, abbiamo detto la nostra verità, facendo sentire il peso delle restrizioni che ci sono state imposte". Per Astri si è trattato di "una visita carica di significato, un’opportunità per mettere a nudo le sfide che affrontiamo ogni giorno nel perseguire la certificazione Grs (il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con materiali da riciclo)". Per Astri, che si batte da sempre per la sostenibilità nella produzione tessile, "siamo andati oltre le parole e abbiamo condiviso idee, visioni, e la fiducia che insieme possiamo costruire un futuro più sostenibile. Astri ha proposto soluzioni concrete, ha dimostrato che non siamo soli in questo percorso, che c’è una comunità pronta a sostenere e a collaborare".