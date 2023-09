Asta aperta per l’Emilia Romagna. Al Mulinaccio 80 opere d’autore

Ottanta opere donate da artisti anche molto conosciuti, per esempio Giuliano Ghelli, Michele Cascella, Andrea Granchi, Ignazio Fresu, Mattia Crisci, Stefano Cipolat e moltissimi altri, e un battitore d’eccezione Walter Santillo. Sono le colonne portanti dell’iniziativa promossa dai Comuni di Prato e Vaiano, dalla Provincia, dal Comitato Pro Emergenze, dalla Protezione civile e dall’associazione "Rinnoviamo il villaggio" e coordinata dall’associazione Scheda.

L’asta benefica per l’Emilia Romagna sabato 23 settembre alla villa Il Mulinaccio offrirà la possibilità di acquistare un’opera e al tempo stesso aiutare le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione lo scorso maggio. Questa mattina a Palazzo Buonamici hanno presentato l’iniziativa il presidente della Provincia Simone Calamai, gli assessori di Vaiano Fabiana Fioravanti e di Prato Simone Mangani, Claudio Balducci dell’associazione Scheda e Daniele Rosati, presidente del Comitato Pro emergenze di Prato.

"L’asta è un’occasione per dimostrare la solidarietà di tutto il territorio per l’Emilia, dove ancora la situazione è di forte disagio – ha detto Calamai – Invito tutti a visitare la mostra in Provincia e a partecipare all’asta". Mangani ha reso merito agli artisti e ai tanti che si sono impegnati nell’organizzazione e Fioravanti si è detta orgogliosa di ospitare a Vaiano un evento così importante anche per l’obiettivo che si prefigge. Le opere donate dagli artisti sono già visitabili (fino al 18 settembre) a Prato, nella sala Biagi della Provincia a palazzo Buonamici, tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30, in programma anche visite guidate, performance e dibattiti sulla funzione dell’arte e il tema della sostenibilità ambientale. Il 21 e 22 settembre la mostra si sposta alla villa Il Mulinaccio, visitabile, con gli stessi orari.

Sabato 23 settembre il pomeriggio si apre alle 15.30 con una breve visita guidata della villa. Dalle 16 alle 17 esibizione del concerto cittadino E. Chiti nel Ninfeo della villa, con il sostegno della sezione di Prato degli Autieri d’Italia (in caso di maltempo l’evento si terrà all’interno della villa). Alle 17 avrà inizio l’asta. Tutte le opere partiranno dal prezzo- base di 50 euro con rilanci di 10 euro (possibilità di dedurre dalle tasse quanto acquistato). Ci sarà anche un angolo per la vendita di libri usati, ogni volume avrà un prezzo base di 5 euro senza rilanci. Chi acquista potrà lasciare qualcosa in più in favore dell’Emilia Romagna.