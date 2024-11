Assunzioni in Comune. L’opposizione all’attacco. Ma Bugetti tira dritto: "Professionalità tutelate"

Si torna a parlare di personale e assunzioni in Comune. Sono stati i consiglieri della lista civica Gianni Cenni, Leonardo Soldi e Lorenzo Frasconi, a sollevare di nuovo l’argomento personale. Nei giorni scorsi anche la Cisl aveva scritto una lettera aperta alla sindaca Bugetti, per chiedere chiarimenti in merito alle nomine dirette e alle assunzioni, oltre che alle promozioni di personale già assunto dall’amministrazione. I consiglieri di opposizione hanno chiesto di sapere le "iniziative intraprese per valorizzare le professionalità presenti, attraverso investimenti in formazione" e quante risorse "si intendono investire per garantire che rimanga un patrimonio di professionalità in pianta stabile". Frasconi ha evidenziato la necessità "cruciale di adottare una politica lungimirante in grado di promuovere la stabilità e l’autosufficienza, con un utilizzo ridotto di figure esterne che spesso non possono garantire la stessa continuità". Pronta la risposta della sindaca Bugetti che sul tema del personale ha ribadito la volontà di "riorganizzare e rafforzare la macchina comunale", ritenuta "essenziale per garantire a una città di 200mila abitanti servizi adeguati alle famiglie e alle imprese".

Oltre agli incarichi legati al mandato che valorizzano anche risorse umane interne, Bugetti annuncia una serie di assunzioni in pianta stabile dando ossigeno non solo sul fronte del lavoro, ma anche agli uffici da tempo in sofferenza: "Entro quest’anno assumeremo 6 funzionari tecnici e 6 amministrativi. Per metà di entrambe le figure i concorsi sono stati banditi ieri. Per l’altra metà, si tratterà di progressioni verticali - da istruttore a funzionario - proprio per valorizzare la professionalità e l’esperienza maturata sul campo da parte dei nostri dipendenti". E’ in corso e si chiuderà il prossimo 19 novembre il concorso per 8 istruttori amministrativi. Per il 2025 saranno assunti 13 agenti e 2 ispettori di polizia municipale, nonché 56 addetti ai servizi scolastici. "Segnalo anche la convenzione con l’Università di Firenze per attivare contratti di formazione e lavoro per i giovani laureandi. Contratti che dopo tre anni possono essere trasformati in tempo indeterminato - spiega Bugetti -. . Siamo tra i primi in Italia ad applicare questa formula frutto della recente riforma sulla modalità di assunzione dei giovani nella pubblica amministrazione".

Si sommano poi i tre dirigenti (ex art.110) già nominati: due figure specifiche, dipendenti comunali, che passeranno al ruolo di dirigenti. Si tratta dell’avvocato Paola Tognini che si occuperà appunto dell’ufficio legale dell’ente e di Simona Fedi nominata dirigente del Suap, l’Ufficio che segue le attività produttive e tutte le pratiche connesse al settore dello sviluppo economico, che finora non aveva una figura di riferimento diretta. Di esterni con nomina diretta della sindaca entra come dirigente alla comunicazione Linda Pieragnoli, attualmente in forza al Comune di Firenze. Sempre tra le nomine dirette ci sono poi Francesco Fantauzzi, inquadrato però come funzionario ex articolo 90, incaricato di occuparsi della cultura e Giovanni Mosca con il ruolo di delegato alle frazioni. Per quanto riguarda il tema della formazione dei dipendenti, l’amministrazione ha stanziato 90mila euro, e si è detta disponibile a cercare anche forme di finanziamento alternative. Il consigliere Lorenzo Frasconi, si è ritenuto soddisfatto della risposta data, ma ha promesso di vigilare che le parole della sindaca "abbiano reale attuazione".

Silvia Bini