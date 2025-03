Assemblea annullata. Il comitato: "La faremo in un altro spazio"

Assemblea annullata al circolo Ambra, il Comitato per il senso unico di via Vittorio Emanuele II troverà un altro spazio.

Il circolo lunedì ha ritirato la disponibilità del teatro. "Siamo amareggiati – scrivono in una nota – perché ci viene impedito di far conoscere ai cittadini le motivazioni che un Tar ha fornito su una vicenda di così evidente interesse per tutti. Questa amministrazione ci ha tolto il diritto alla salute aumentando il traffico sotto casa. Ci hanno tolto il diritto al dialogo costringendoci a far valere le nostre ragioni al tribunale. Ora ci tolgono anche il diritto di riunirci liberamente. Ma noi non ci arrendiamo e troveremo il modo di farci sentire con rispetto ma determinazione. Quanto a chi sostiene - come FdI - che il doppio senso su via Vittorio si sarebbe rivelato "fondamentale" nella recente emergenza alluvionale, ci permettiamo di dissentire. In primo luogo perché Ponte all’Asse era già a doppio senso. Inoltre perché sarebbe bastata, per modificare in via temporanea la viabilità su via Vittorio Emanuele II, una semplice ordinanza del sindaco. Perché strumentalizzare perfino l’alluvione?".