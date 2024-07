Asilo chiuso, mamme all’attacco: "Serve chiarezza sulla riapertura"

Sono in attesa di rassicurazioni da parte del Comune di Vaiano le mamme del piccolo comitato di genitori che si è formato a seguito della chiusura, per problemi strutturali, dell’asilo di Schignano. La Regione, lo ricordiamo, ha stanziato una cifra consistente per l’asilo, vincolata però ai tempi di apertura del cantiere e quindi dell’affidamento dei lavori entro i primi giorni di agosto. "Abbiamo mandato già tre pec – ci dicono le mamme dell’asilo di Schignano – ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Le abbiamo indirizzate al Comune di Vaiano, visto che ancora sul sito non ci sono le mail degli assessori, e le abbiamo messe all’attenzione del sindaco e dei tre assessori competenti, Martini, Polidori e Puccianti. In realtà abbiamo provato a cercare notizie anche dall’ufficio tecnico, ma senza successo".

Le rassicurazioni chieste dalle mamme, che qualche tempo fa avevano anche apposto striscioni sul perimetro della scuola materna per ribadire la necessità della riapertura dell’asilo, riguardano i tempi dell’iter per i lavori. "Gentilissimi – recita il contenuto della pec inviata da Chiara Selmi in rappresentanza di tutto il gruppo di genitori – facendo seguito alla mail inviata in data 16 giugno con numero di protocollo n° 0008142 e mail inviata in data 24 giugno con numero di protocollo 0008530 con riferimento alla determina n° 234 del 6 giugno 2024 pubblicata sull’albo pretorio del comune di Vaiano, sono a richiedere in rappresentanza dei genitori della frazione di Schignano lo stato dell’arte circa il progetto di rifacimento e messa in sicurezza della copertura della scuola materna".

Claudia Iozzelli