Artimino, già aperta la vendita di biglietti per ’Le Nozze di Figaro’

Già aperta la vendita dei biglietti per l’opera lirica che andrà in scena ad Artimino. Mercoledì 5 luglio alle 21.15) nello spazio esterno della villa medicea La Ferdinanda, sarà allestito lo spettacolo "Le Nozze di Figaro" per la regia di Andrea Bruno Savelli con allestimento a cura dell’associazione Omega che quest’anno festeggia i 10 anni di presenza ad Artimino. Ogni anno l’associazione ha proposte una lirica diversa per creare un appuntamento annuale dedicato agli appassionati. Ricordiamo quelle già rappresentate: La Traviata, Tosca, Rigoletto, Turandot, Il Trovatore, Carmen, Madama Butterfly, Il Barbiere di Siviglia e Cavalleria Rusticana. Per l’estate 2023 Savelli e Omega hanno pensato all’opera buffa di Mozart anche per riportare l’allegria fra il pubblico. I biglietti potranno essere acquistati in vari punti di vendita, e anche direttamente sul sito www.omegamusica.org dove si potranno vedere i punti vendita. I posti non saranno numerati, ma divisi in vari settori. A B e C. Per informazioni e prenotazioni: 338 2566236.