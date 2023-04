Arte, yoga sulla sedia e gli altri corsi per tutti

Con la primavera c’è il risveglio della mente e a Carmignano tornano i corsi di educazione non formale. Il calendario di "Attivamente - primavera 2023" è già sul sito del Comune. Tutti i corsi sono gratuiti. Le novità di quest’anno, ad esempio, sono il ballo con la "Dance Fit Latin fitness" che sarà al circolo Mcl di Seano dal 27 aprile al 18 maggio e "Yoga sulla sedia", attività per anziani e persone con ridotta mobilità a cura di Adriana Tignonsini che si svolgerà al circolo 11 giugno a Carmignano dal 2 al 30 maggio. Torna la lingua inglese con "Speak English" con Antonino Polimeni alla biblioteca a Seano (dal 3 al 31 maggio), poi la cucina paesana con "La tradizione contadina di Carmignano" dove Emiliana Mainardi e Vittorio Cintolesi racconteranno tanti piatti poveri del passato. Le serate saranno allo Spazio Giovani Comeana. Il settore dell’hobbistica prevede corsi di acquerello professionale con Alessio Ceccatelli (dal 14 aprile al 12 maggio), corsi di uncinetto con Manuela Bresci, dal 2 al 30 maggio e anche questi saranno allo Spazio Giovani mentre Daniela Orlandi a Seano insegnerà la tecnica del disegno a carboncino. Un classico di "Attivamente" è il corso di maglieria "Sferruzzando al Circolo" che si svolgerà alla casa del popolo a Seano dal 3 maggio al 21 giugno. Il gruppo di lettura proseguirà gli incontri alla biblioteca di Seano: il 20 aprile il libro su cui confrontarsi sarà "Il castello di Otranto" di Horace Walpole. Poi ci sarà un corso di psicologia dal 2 al 16 maggio con Maurizio Federici, sempre in biblioteca dal 2 al 16 maggio. Per informazioni: Spazio Giovani 055 8716213 [email protected] oppure ufficio cultura 055 8750252 – 250 [email protected]