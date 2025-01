Arriva Sherlock Holmes. Al Politeama il musical dei record con Marcorè

Pipa, cappello, orologio nel taschino e quel piglio british che un po’ gli appartiene: tutti gli ingredienti per calarsi nei panni del celebre detective nato dalla penna di Arthur Conan Doyle oltre un secolo fa. Un ruolo, quello di Sherlock Holmes, che sembra calzare a pennello a Neri Marcorè, il popolare e poliedrico attore marchigiano che si divide tra cinema, televisione e teatro, al suo debutto nel mondo del musical in una nuova produzione di successo che ha fatto il pieno in tutte le piazze e sta per approdare al Politeama.

In scena sabato 25 gennaio (alle 21) con replica domenica 26 (alle 16), "Sherlock Holmes. Il musical" coprodotto dalla Compagnia delle Formiche, Ad Astra Entertainment e Artisti Riuniti, con la regia di Andrea Cecchi, è uno dei titoli più attesi della stagione: ultimi biglietti disponibili per non perdere la versione musical dell’iconico detective, un grande classico del giallo mondiale omaggiato dal grande schermo con Robert Downey Jr. e Jude Law o in tv dalla serie cult con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman.

Ora arriva a teatro con un testo scritto dallo stesso Andrea Cecchi, insieme ad Alessio Fusi ed Enrico Solito, quest’ultimo autore di romanzi storici e scritti apocrifi su Holmes, un nome molto legato a Prato per la sua attività quarantennale di pediatra oggi in pensione. Il testo è stato supervisionato e approvato dall’Associazione sherlockiana italiana "Uno Studio in Holmes Aps" di cui Solito fa parte.

Un cast di oltre venti eccezionali performer per un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi, con la Londra vittoriana sullo sfondo, le sue ingiustizie, i suoi vicoli fumosi e le tensioni sociali, in un avvincente scontro tra bene e male. Il palcoscenico pratese è pronto così a trasformarsi nell’appartamento al 221b di Baker Street dove si decideranno le sorti dell’intera Inghilterra, tra amicizia, amori e costanti pericoli.

Leggerezza e drammaticità si alterneranno sulle note di una colonna sonora orchestrale che trascinerà lo spettatore in un vortice di emozioni mentre le imponenti scenografie riprodurranno un’ambientazione autentica e suggestiva, perfette per le avventure di Sherlock Holmes. I costumi evocheranno l’epoca vittoriana con grande attenzione ai dettagli, mentre i contrasti tra luci soffuse e ombre profonde esalteranno le tensioni e i misteri della storia. E poi le coreografie, dinamiche e travolgenti, che contribuiranno a coinvolgere lo spettatore sia visivamente che emotivamente.

L’avventura ha inizio il 17 giugno 1897, a soli cinque giorni dai festeggiamenti per il sessantesimo anno del regno della regina Vittoria. Un attentato, proprio nel giorno del Giubileo della sovrana, potrebbe causare centinaia di vittime, compresa sua Maestà. Sherlock ne è consapevole e, insieme al suo fedele amico Watson, seguirà le tracce lasciate dai nemici in una lotta contro il tempo, rivelando segreti, tradimenti e insidie mortali. Sarà un entusiasmante musical, carico di ironia, misteri ed enigmi da risolvere.

Per Sherlock Holmes – Il musical il costo del biglietto varia da 30 a 60 euro. È possibile acquistare i biglietti anche attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria aperta il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 (chiusa nel pomeriggio). Prima dello spettacolo serale, possibilità di aperitivo con buffet su prenotazione (15 euro) scrivendo a [email protected] o inviando un messaggio su WhatsApp al numero +393887897303. Informazioni: www.politeamapratese.it