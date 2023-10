Area cani Poggio a Caiano: Polemiche su prolungamento orario

Lo sgambatoio per i cani di via Matteotti a Poggio a Caiano continua a far discutere. L’area cani, secondo alcuni proprietari degli animali, non viene aperta con regolarità, in base all’orario stabilito e a volte è rimasta pure chiusa.

Mirko Lo Russo ha inviato diverse Pec al Comune, senza ricevere risposta. A luglio, lo ricordiamo, il sindaco Riccardo Palandri ha emesso una ordinanza fissando l’apertura dalle 8 alle 21 per non arrecare disturbo a chi vuole dormire poiché la permanenza (e quindi l’abbaiare) dei cani andava oltre la mezzanotte. A settembre è nato l’altro fronte di residenti e padroni di cani che chiede la revisione dell’ordinanza in quanto trovano gli orari poco consoni a chi lavora ma deve anche portare fuori i propri animali.

"Abbiamo inviato una pec al Comune – dice Mirko Lo Russo – il 5 settembre, con oltre 70 firme per chiedere la revisione dell’ordinanza. La cosa che fa riflettere è che in questi due mesi sono stati almeno due i casi di mancata apertura o chiusura, addirittura anticipata. Per le persone che lavorano l’orario imposto dal sindaco è poco consono, soprattutto se pensiamo che le varie ordinanze emanate per gli inquinamenti acustici fanno riferimento a orari come la mezzanotte. La petizione richiedeva la proroga dell’orario di apertura 724. Inoltre, chiedevamo per quanto tempo durerà questa ordinanza, perché il sindaco a fine luglio aveva promesso entro fine settembre l’apertura di una nuova area cani, ma ad oggi, non c’è nemmeno l’ombra di un inizio lavori. Sappiamo tutti quanto sia importante per i nostri amici a quattro zampe un’area tutta loro".

Lo Russo critica il silenzio dell’amministrazione comunale anche in seguito alla non risposta per una seconda segnalazione: "Ho segnalato un cartello stradale che si trova all’ingresso dei giardini di via Sottombrone, rugginoso e pericoloso per bambini e cani che transitano da quei giardini, anche in questo caso dal Comune nessun accenno di risposta e il cartello si trova sempre in mezzo ai giardini".

Dal Comune di Poggio a Caiano fanno sapere che il progetto per la nuova area cani si concretizzerà al più presto: "L’area di via Matteotti – spiega il sindaco Riccardo Palandri – verrà smantellata in quanto è troppo vicina alle abitazioni. Quella nuova sorgerà in una zona molto più verde e ampia, dotata di un fontanello e di panchine affinché i proprietari possano sedere mentre i cani corrono e giocano".