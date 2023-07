Apriti ancora... Chiostro Un’edizione in musica Da Puccini a De Andrè

A Vernio non sarebbe estate senza Apriti Chiostro, senza le serate all’ombra del Casone de’ Bardi, che in luglio e agosto offrono musica, teatro, cinema e soprattutto un’occasione per incontrarsi. E l’edizione 2023 della kermesse in quanto a programma certamente non deluderà cittadini e turisti.

"Serate-concerto Da Puccini a De André senza dimenticare gli alluvionati dell’Emilia Romagna, il centenario di Don Milani e lo spettacolo dedicato e Marco Datini sono solo una parte del ricco programma di quest’anno - sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Vernio, Maria Lucarini - Abbiamo messo in cartellone sette appuntamenti tra luglio e agosto, serate in cui scopriremo anche il cabaret acrobatico e saremo spettatori delle proiezioni della scuola di cinema Anna Magnani".

Martedì si comincia con le proiezioni di "Il Chiodo di Martino", regia di Matteo Corsi, "La Guerra" di Caterina Brizzi, "L’età dell’innocenza" di Federica Stefani, "Olga e il buio" di Elettra Abbiati Giusti, "Prove di volo", di Gabriele Marco Cecchi e Andrea Foligni (laboratorio cinematografico associazione Pamat). L’appuntamento è organizzato con la Scuola Magnani. Saranno presenti Massimo Smuraglia e Gabriele Cecchi.

Domenica 16 luglio è la volta di "Musica nel chiostro per l’Emilia Romagna", concerto a cura della Filarmonica Verdi di Luicciana. Dalle 19 apericena a cura del circolo Arci Stella Rossa il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza agli alluvionati. Martedì 18 luglio serata per "Don Lorenzo Milani nel centenario della nascita" con la presentazione dei libri "Don Milani, il maestro" di Francesca Banchini e Silvia Mannelli e "La scuola più bella che c’è" di Francesco Niccolini, Luigi D’Elia, Sandra Gesualdi. Annalisa Marchi, insegnante e coordinatrice dell’Associazione Don Milani di Vaiano, dialogherà con Banchini, Mannelli e Gesualdi.

Lunedì 24 luglio il concerto spettacolo "All’ombra dell’ultimo sole" omaggio a Fabrizio De Andrè a cura dell’Ensemble Terzo Tempo con Edoardo Michelozzi. Lunedì 31 luglio il folle, comico e acrobatico “Strudel Cabaret” di e con Edoardo Nardin e Daniele Giangreco.

Venerdì 4 agosto l’appuntamento con "E lucean le stelle": le più note arie tratte dalle opere liriche di Giacomo Puccini interpretate da cantanti e musicisti d’eccezione, selezionati per l’occasione da Marco Sizzi, presidente dell’associazione culturale "Mettiamoci all’Opera". Lunedì 7 agosto gran finale con il monologo-spettacolo “Col Nome del Guadagno”di Beppe Allocca dedicato a Francesco di Marco Datini e alla città di Prato. Tutti gli appuntamenti si tengono al Casone de’ Bardi di San Quirico di Vernio alle 21.15. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria registrandosi nella sezione prenotazione eventi su www.visitvalbisenzio.it.