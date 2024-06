Anter a fianco dei Comuni per promuovere sostenibilità e rinnovabili

Prato, 7 giugno 2024 - E' ufficialmente iniziato 'Un Comune per Amico', il progetto promosso da Anter, l'associazione nazionale tutela energie rinnovabili, che vuole sensibilizzare tutte le amministrazioni pubbliche d'Italia sui temi della sostenibilità ambientale e della transizione energetica. Il progetto lanciato dal presidente di Anter, Alessandro Giovannini, durante l'evento nazionale 'Energia dell'Italia', adesso entra nella fase operativa, con gli oltre 100 ambasciatori di Anter, presenti in tutte le regioni d'Italia, che andranno a incontrare sindaci e assessori (o personale delegato alla sostenibilità) dei vari Comuni del Paese. Alle istituzioni sarà chiesto di compilare un questionario suddiviso in varie sezioni: energie rinnovabili, sostenibilità, ambiente e salute, dal quale poi scaturirà un punteggio. A ogni Comune, in base al grado di sostenibilità delle proprie azioni, verrà attribuito un punteggio da 1 a 3 scudi: i Comuni più virtuosi saranno poi premiati nell'ambito di un evento nazionale da organizzare a inizio 2025.

“Il nostro cammino a fianco dei Comuni inizia nel 2012 – spiega Giovannini - Un percorso che ci ha visto come partner tecnici delle amministrazioni pubbliche per tutte le scelte di sostenibilità. Una sinergia che ha portato risultati importanti. Adesso vogliamo rilanciare questa collaborazione, coinvolgendo quanti più Comuni possibili, premiando quelli virtuosi e spronando tutti gli altri a intraprendere la strada della sostenibilità. Un percorso sul quale offriamo la nostra consulenza per arrivare a raggiungere obiettivi ben precisi di transizione energetica, neutralità carbonica e sostenibilità ambientale”. I Comuni potranno partecipare al progetto a seguito di un contatto diretto con un ambasciatore Anter, che potrà essere richiesto anche inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Le candidature dovranno avvenire entro il 30 novembre di quest'anno. La valutazione in termini di scudi sarà poi effettuata dal comitato scientifico di Anter. Una volta esaminato il questionario, il Comune riceverà anche una lista di potenziali azioni per poter migliorare il proprio livello di virtuosità.

“Vogliamo rinnovare il dialogo con le amministrazioni comunali per affiancarle nella promozione dell’educazione ambientale, preferendo e sostenendo attività formative come il Sole in Classe, in modo da regalare alle nuove generazioni la possibilità di comprendere l’importanza di essere più sostenibili mediante l’osservanza di semplici regole – conclude Giovannini - Consci che il cambiamento debba partire proprio dai più giovani, auspichiamo che ogni singolo comune partecipante faccia da traino all’altro in modo da riuscire sin dal primo anno a coinvolgere oltre 100 amministrazioni tra nord, centro e sud Italia”.