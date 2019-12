Prato, 13 dicembre 2019 - Prato, Modena e Verona sono i Comuni più virtuosi per la gestione degli animali che vivono nelle nostre città e le AUSL Toscana centro, AUSL Modena e ASL Napoli 1 Centro le aziende sanitarie con i servizi veterinari più efficienti. E' quanto emerge dal dossier Animali in citta', curato da Legambiente, giunto all'ottava edizione e presentato questa mattina a Napoli a Palazzo San Giacomo.

L'indagine di Legambiente analizza i dati forniti dalle amministrazioni comunali (1.162 questionari completi, circa il 15% di tutti i comuni d'Italia) e dalle aziende sanitarie (45 questionari completi, equivalenti al 39,5% del totale) in risposta a due questionari specifici, le cui risposte sono poi suddivise in macro aree. Tra i comuni in testa alla classifica, Modena primeggia per l'insieme di regolamenti e ordinanze per la buona convivenza e per i relativi controlli sulla loro applicazione; Prato per l'organizzazione e i servizi offerti agli animali padronali o abbandonati; Verona per un'attenta gestione della spesa offrendo, a minor costo, un servizio di qualità.