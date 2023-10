Anagrafe, gli ufficiali al corso di matrimoni

Gli ufficiali di anagrafe e stato civile della Toscana si ritrovano ad Artimino per un corso di formazione. Mercoledì 4 ottobre alla Villa Medicea "La Ferdinanda" si terrà il corso "Matrimonio e Unione Civile dei cittadini stranieri – Uffici separati di stato civile per rito fuori dalla casa comunale", promosso dall’associazione nazionale ufficiali d’anagrafe e di stato civile (ANUSCA) e dall’ufficio di stato civile del Comune di Carmignano. Più di 100 gli ufficiali di stato civile iscritti al corso, provenienti da 45 Comuni delle province di Prato, Firenze, Pistoia, Lucca ed Arezzo. L’evento formativo vedrà quale docente Renzo Calvigioni, esperto ANUSCA di primo livello in ambito nazionale sui temi di stato civile e il corso sarà aperto con il saluto del sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti e quello del vice prefetto vicario della Provincia di Prato, Vincenzo Arancio.

Carmignano è uno dei Comuni italiani più gettonati per i matrimoni di cittadini stranieri e fin dal 2006, è stato uno dei primi in tutta la Toscana a costituire sul proprio territorio numerosi "uffici di stato civile distaccati" cioè case comunali esterne (oggi sono ben nove), in cui è possibile celebrare i matrimoni civili e le unioni civili, proprio come all’interno del municipio. Negli ultimi 15 anni a Carmignano sono stati celebrati più di 2.100 matrimoni, di cui circa il 35% di cittadini stranieri non residenti in Italia, provenienti da più di 65 paesi del mondo. Tra gli stranieri che maggiormente scelgono il territorio del Montalbano spiccano i cittadini del Regno Unito, che rappresentano circa il 50%, seguiti da Stati Uniti, Ungheria, Polonia, Irlanda, Germania, Olanda, Francia, Russia, Canada, Norvegia, Australia, Spagna, Svezia e numerosi altri Paesi.