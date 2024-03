Albanese e Raffaele ospiti dell’Omnia

Da ricordare oggi alle 17.30 all’Omnia Center, in occasione dell’uscita del film "Un mondo a parte", l’arrivo dei due protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele, accompagnati dal regista Riccardo Milani. Albanese, grande attore di commedie dai grandi incassi come "Manuale d’amore – Capitolo secondo" del regista pratese Giovanni Veronesi, ma anche ottimo interprete di film drammatici come "Questione di cuore", "L’intrepido" e "Cento domeniche". La Raffaele con le sue strepitose imitazioni, Belen Rodriguez, Donatella Versace, Patty Pravo, Barbara Alberti, Roberta Bruzzone. I due attori insieme per raccontare la storia di un maestro che, per scappare dalla grande città, accetta di trasferirsi in una piccola scuola a rischio, tra le montagne del parco nazionale d’Abruzzo. Per lui, una classe di soli 7 bambini. E a proposito di bambini, nel weekend di Pasqua all’Omnia non mancano le proposte per i più piccoli, come "Kung Fu Panda 4", nuovo episodio di una serie di grande successo. Oggi, domani e lunedì ben 9 spettacoli, uno ogni ora dalle 14.30 alle 22.30 (anche in versione 3D alle 17 tutti i tre goirni). C’è poi il cartoon "Kina e Yuk alla conquista del mondo", storia di una coppia di volpi polari che vivono tra i ghiacci del Canada. Spettacoli ore 14.30 e 16.30. Per gli adolescenti o per chi ancora si sente tale, "Godzilla e Kong – Il nuovo impero".